augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Szép lassan rákapcsol a nyár

Mondjuk, milyen lesz az időjárás csütörtökön.

Kemma.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön a napsütés csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, visszatér a kánikula.

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön hajnalban derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes éjszaka várható. Mérséklődik a légmozgás, de a Tiszántúlon lehetnek élénk széllökések északkeleti irányból. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, derült északkeleti völgyekben helyenként 6, 8 fok is előfordulhat.

Napközben aztán túlnyomóan derült, illetve főként reggel fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Forrás: met.hu

 

 

