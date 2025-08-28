augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

19°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Akkora szél lesz, hogy látni se fogunk - vörösbe borult a fél ország

Címkék#kánikula#strandidő#időjárás

Kétarcú lesz a csütörtöki időjárás, már ha látunk belőle valamit. 36 fokra is számíthatunk, de a szaharai por és a viharos szél beárnyékolja a nyári napsütést

Kemma.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

A csütörtöki időjárás sokarcú lesz, már ha fogunk belőle látni valamit, ugyanis porfelhő telepedhet ránk a forróságban az erős szélben.
Így alakul a csütörötki időjárás, és még erős szélre is szímthatunk
Forrás: HungaroMet

Igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet – írja a köpönyeg.hu.

Szél és szaharai por hozza vissza a kánikulát

A meteorológiai szolgálat időjárás-előrejelzése szerint a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik csütörtökön. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok is, a közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak. Közösségi oldalukra feltöltött térképük szerint erős szélre, vagyis 45 kilométer/órásnál erősebbre az észak-dunántúli területek mellett az orszá középső harmadában van kilátás, a Budapest-Szeged vonalon, valamint Nógrád térségében. 

Szeles lesz az időjárás Tatabánya térségében is, ide 53 kilométer/órás lökéseket ígérnek délutánra, és 33 fokot. A holnapi időjárás pedig még egy kicsit melegebb lesz, de kevésbé szeles: akkora 34 fokot ígérnek és 40 kilométer/óra körüli déli szelet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu