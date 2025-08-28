Akkora szél lesz, hogy látni se fogunk - vörösbe borult a fél ország

A HungaroMet előrejelzése szerint többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Így alakul a csütörötki időjárás, és még erős szélre is szímthatunk

Forrás: HungaroMet

Igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet – írja a köpönyeg.hu.

Szél és szaharai por hozza vissza a kánikulát

A meteorológiai szolgálat időjárás-előrejelzése szerint a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik csütörtökön. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok is, a közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak. Közösségi oldalukra feltöltött térképük szerint erős szélre, vagyis 45 kilométer/órásnál erősebbre az észak-dunántúli területek mellett az orszá középső harmadában van kilátás, a Budapest-Szeged vonalon, valamint Nógrád térségében.

Szeles lesz az időjárás Tatabánya térségében is, ide 53 kilométer/órás lökéseket ígérnek délutánra, és 33 fokot. A holnapi időjárás pedig még egy kicsit melegebb lesz, de kevésbé szeles: akkora 34 fokot ígérnek és 40 kilométer/óra körüli déli szelet.