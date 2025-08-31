Szél, eső, napsütés – mindent hoz a nyár utolsó vasárnapja

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap általában felhős idő várható, délután - nagyobb eséllyel a nyugati tájakon - már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen csapadék, majd délután már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödhet, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.