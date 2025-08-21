Kiadták a riasztást: mindent elmos az eső

A HungaroMet kiadta csütörtök reggel az elsőfokú, citromsárga riasztást az ország egy részére, köztük Komárom-Esztergomra is a heves zivatarok előfordulása miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A riasztás jelenleg a vármegye északi járásaira van érvényben, úgy mint a komáromi, a tatai és az Esztergomi járás.

Riasztás van érvényben több vármegyére is

Forrás: met.hu

Mint időjárás előrejelzésükben írták, a délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 kilométer/óra) széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 milliméter) csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (30 mm) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (90 kilométer/óra) széllökések, felhőszakadás (30 milliméter) és jégeső (2 centiméter) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.