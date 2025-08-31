augusztus 31., vasárnap

3 órája

Már a riasztást is kiadták: itt csap le az ítéletidő

Mondjuk, mire és hol kell felkészülni. Ezeken a helyeken adtak ki riasztást.

Kemma.hu

A HungaroMet nemrég kiadta az elsőfokú, citromsárga riasztást is az ország egy részére, köztük Komárom-Esztergomra is a heves zivatarok, illetve felhőszakadások kialakulása miatt. Mint írták, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt pedig 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A riasztás jelenleg az Esztergomi, illetve a Tatabányai járásra érvényes.

riasztás
Riasztást adtak ki
Forrás: met.hu

Riasztás van érvényben

Az időjárás előrejelzés szerint ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat (a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat). Emellett szélerősödés (45-65 kilométer/óra), esetleg kisméretű jég (1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat.

 Mint azt mi is megírtuk, a szombati felhőszakadások Baranyában és a Dunakanyarban, valamint Budapesten is megmutatták, milyen gyorsan alakulnak ki villámárvizek. Ezekről videókat és beszámolókat ITT NÉZHETTEK:

 

