augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

17°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést

Címkék#kánikula#nyári kánikula#időjárás

A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

Kemma.hu

Derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Délután az északkeleti határvidéken és északnyugaton néhol kialakulhat zápor, zivatar. A több helyen megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira, északira fordul. A zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul – írja a HungaroMet.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu