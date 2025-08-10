Derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Délután az északkeleti határvidéken és északnyugaton néhol kialakulhat zápor, zivatar. A több helyen megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira, északira fordul. A zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul – írja a HungaroMet.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.