1 órája

Perzselő hőség és zivatarveszély várható szombaton

Szombaton perzselő hőségre és sok napsütésre készülhetünk, délután azonban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 35–40 fok között alakul.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 16-án, szombaton országszerte forró, nyári idő várható – a napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek az égen. A hőmérséklet délután 35–40 °C között alakulhat, különösen a belső területeken. Ugyanakkor az ország északnyugati felén helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, kísérő jelenségeiként élénködő északnyugati szél és zivatarok környezetében viharos lökések előfordulhatnak.

A HungaroMet narancssárga riasztást adott ki a Közép‑Dunántúlra rendkívül magas hőmérséklet miatt: a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakul, akár extrém meleg is lehet. Bizonyos térségekben kezdetben stabil, száraz idő uralkodik, de délután fokozatosan növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye.

Forrás: HungaroMet

 

