Perzselő hőség és zavartalan napsütés várható szerdán

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 13-án, szerdán túlnyomóan derült, csapadékmentes időre készülhetünk. A reggeli órákban 18–20 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, majd a nap folyamán gyorsan melegszik a levegő, délutánra 33–37 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél gyenge marad, csak helyenként élénkülhet meg, így a hőség érzetét alig enyhíti majd légmozgás.

A HungaroMet prognózisa is hasonlóan forró, száraz időt ígér. Az ország nagy részén zavartalanul napos, felhőtlen idő várható, a déli, délkeleti szél csupán néhol, főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. Csapadékra sehol nincs esély, így a nagy meleg miatt érdemes kerülni a tűző napot a déli órákban, és gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről.