Perzselő hőség és zavartalan napsütés várható pénteken

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 15-én, pénteken szinte teljes napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 34–36 °C körül alakul, a reggeli órák már 20 fok felett kezdődnek. A légmozgás lényegében alig lesz érezhető, így a hőségben a szél nem fog enyhítő élményt nyújtani.

A HungaroMet szöveges előrejelzése szerint továbbra is derült, száraz idő várható – legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, és a hőmérséklet délután 33–38 °C között alakulhat. Emellett az ország nagy részére narancssárga hőségriasztás van érvényben, jelezve, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 °C felett marad.