augusztus 15., péntek

Mária névnap

19°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Perzselő hőség és zavartalan napsütés várható pénteken

Címkék#HungaroM#hőség#szél#csapadék

Pénteken zavartalan napsütés és perzselő hőség várható, a hőmérséklet délután 34 és 38 fok között alakul, csapadék nélkül.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 15-én, pénteken szinte teljes napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 34–36 °C körül alakul, a reggeli órák már 20 fok felett kezdődnek. A légmozgás lényegében alig lesz érezhető, így a hőségben a szél nem fog enyhítő élményt nyújtani.

A HungaroMet szöveges előrejelzése szerint továbbra is derült, száraz idő várható – legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, és a hőmérséklet délután 33–38 °C között alakulhat. Emellett az ország nagy részére narancssárga hőségriasztás van érvényben, jelezve, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 °C felett marad.

Forrás: Hungaromet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu