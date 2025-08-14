Perzselő hőség és zavartalan napsütés várható csütörtökön

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 14-én, csütörtökön országszerte derült, csapadékmentes időre készülhetünk. A reggeli órákban már 20 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, napközben pedig gyors felmelegedés várható, délutánra helyenként akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A légmozgás gyenge marad, legfeljebb mérsékelt széllökések fordulhatnak elő, így a forróságot alig enyhíti majd szél.

A HungaroMet előrejelzése is hasonlóan forró, száraz időt ígér. Zavartalan napsütés kíséri a napot, a keleti, délkeleti szél gyenge, helyenként mérsékelt lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a forróbb térségekben, főként az Alföldön, a 38–39 fokot is elérheti. A Közép-Magyarország térségére sárga figyelmeztetés érvényes a hőség miatt, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.