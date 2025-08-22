Ketté szakadt az ország: rosszabbik arcát mutatja ma az időjárás

Rosszabbik arcát mutatja a pénteki időjárás. A HungaroMet ugyanis kiadta az elsőfokú, sárga figyelmeztetést az ország jelentős részére a heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Borús, záporos lesz a pénteki időjárás

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mint írják, a pénteki időjárás során elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (60-75 kilométer/óra) széllökések, intenzív csapadék (15-25 milliméter), északkeleten felhőszakadás (30 milliméter), minimális eséllyel apróbb szemű jég (1-2 centiméter) kísérheti. Estére mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban.

Záporokkal, hűvösebb idővel tarkított lesz a pénteki időjárás

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és különösen a középső és a keleti országrészekben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok is. Bár a zivatarok már kevésbé lesznek hevesek, mint tegnap, a hirtelen lezúduló eső, valamint a szél megerősödése átmenetileg kellemetlenné teheti a kinti programokat.

A hőmérséklet jelentősen visszaesik: a nap legmelegebb óráiban is mindössze 20–25 fokot mérhetünk. Ez a friss levegő sokak számára megkönnyebbülést jelent a korábbi rekkenő hőség után, de a szeles, záporos idő inkább a réteges öltözködésnek kedvez.