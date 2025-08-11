Napos, forró idővel indul a hétfő

augusztus 11., hétfő

Hétfőn zavartalan napsütés és 30 fok feletti meleg várható, a hőség miatt pedig narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 11-én, hétfőn többnyire derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A reggeli órákban 18–20 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 30–32 fokig melegszik a levegő. A légmozgás gyenge marad, legfeljebb helyenként élénkülhet meg.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A Közép-Magyarország térségére narancssárga figyelmeztetés érvényes a rendkívüli hőség miatt, mivel a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. A délelőtti órákban mérsékelt, délutánra gyenge szél kíséri a forró időt.

Forrás: HungaroMet

 

