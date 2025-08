Sportos szombat Tatán: ilyen idő várható a 42. Minimaratonon

A sporteseményt Tata Város Önkormányzata, a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. közösen szervezi. A tatai minimaraton már több évtizede népszerű program a helyiek és a környékbeli futók körében. A nevezők között minden korosztály képviselteti magát, a pálya pedig változatos távokat kínál a sportolni vágyóknak, akik gyönyörű környezetben, a város ikonikus pontjait érintve teljesíthetik a kihívást. Lássuk a tatai minimaraton időjárását!

Ez várható a 42. minimaraton időjárásában

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

A minimaraton időjárás tekintetében alapvetően kedvezőnek ígérkezik, de nem árt felkészülni némi bizonytalanságra. A HungaroMet előrejelzése szerint erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés valószínű, de Tatán – az ország északnyugati részéhez tartozva – elszórtan zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, különösen a késő délutáni órákban. A déli szél napközben több helyen megélénkül, zivatarok környékén akár viharossá is fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet 29–34 fok között alakul, de Tatán ennél kissé hűvösebb idő sem kizárt. A futóknak érdemes ennek megfelelően öltözniük és gondoskodniuk a megfelelő folyadékpótlásról is.