Kőkemény hőség vár ránk

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton hajnalban döntően derült, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet a hajnal.

Napközben aztán nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, ugyanakkor az északkeleti tájakon több lehet a felhő - ott egy-egy zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, ennél kissé alacsonyabb értékeket a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében mérhetünk.