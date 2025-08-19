Időjárás
20 perce
Kedden tökéletes strandidőnk lesz
A keddi legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
A köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.
A HungaroMet előrejelzése szerint kedden gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
