Kedden tökéletes strandidőnk lesz

A köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.