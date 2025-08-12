Kánikulai hőség és sok napsütés várható kedden

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 12-én, kedden szinte felhőtlen égbolt és csapadékmentes idő ígérkezik. A reggeli órákban 17–19 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, majd délutánra 32 fok köré melegszik a levegő. A szél gyenge, mérsékelt marad, így a nap nagy részében nyugodt, nyári időre számíthatunk.

A HungaroMet prognózisa is megerősíti a forró, napos időt. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, a keleti, északkeleti szél többnyire mérsékelt lesz. Csapadék nem valószínű, ezért érdemes a szabadtéri programokat a délelőtti vagy késő délutáni órákra időzíteni a hőség miatt.