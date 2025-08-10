17 perce
Jön a hőhullám: a hét második felében 36 fok is lehet
A hét elején még elviselhetőbb meleggel indul a nyár utolsó hónapja, de gyorsan változik a helyzet. A jövőheti időjárás szerdától már ismét kánikulát és 35 fok fölötti hőséget ígér az ország nagy részére.
A jövőheti időjárás eleinte mérsékeltebb meleget hoz, de a hét közepétől visszatér a kánikula. Többfelé 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és egészen a hétvégéig kitart a forró időszak.
Így alakul a jövőheti időjárás
A met.hu előrejelzése szerint, a hétfői nap még viszonylag elviselhető hőséget hoz, a csúcshőmérséklet 29–31 fok körül alakul. Kedden már melegebb lesz, 31–33 fok várható, majd szerdától gyors felmelegedés kezdődik.
A hét második felében a nappali maximumok 34–36 fok körül tetőznek, és több helyen narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben a magas középhőmérséklet miatt. A hét folyamán szinte mindenhol napos, száraz időre készülhetünk, csapadék alig valószínű. Az UV-sugárzás végig nagyon erős lesz, így a bőr védelme kiemelten fontos.
A tartós hőség különösen megterheli az időseket, a kisgyermekeket és a krónikus betegeket. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, fogyasszunk bőségesen folyadékot, és viseljünk könnyű, világos ruházatot. A lakások hűtésére érdemes az esti, hajnali órákban szellőztetni, nappal pedig árnyékolni.