Változékony időjárással startol el a szeptember +videó

Kezdődik a tanév, de vajon milyen lesz az időjárás? Jövő heti időjárás előrejelzésünkből kiderül.

Kemma.hu

A koponyeg.hu jövő heti időjárás előrejelzése szerint hétfőn, szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz. Kedden a ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki. 28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Jövő heti időjárás előrejelzés
Itt a jövő heti időjárás előrejelzés
Fotó: Surasak Suwanmake / Forrás:  Getty Images

Jövő heti időjárás: így alakul a hét közepéig az idő

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet. Csütörtökön viszont ismét szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a reggeli pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.

Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz. A maximum 28, 34 fok között alakul.

Szerdán éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 30 fok között alakulhat.

Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27, 30 fok között alakul.

 

