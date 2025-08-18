augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

14°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

35 perce

Jön a kánikula és az erős szél, ilyen idővel indul a hét

Címkék#időjárárás#köpönyeg#HungaroMet

Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Kemma.hu

A HungraoMet prognózisa szerint hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

Forrás: HungaroMet

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu