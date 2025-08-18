Időjárás
2 órája
Jön a kánikula és az erős szél, ilyen idővel indul a hét
Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
A HungraoMet prognózisa szerint hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.
