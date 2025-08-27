Időjárás
Itt az igazi strand idő, még hozz meglepetést a nyár
A szerdai legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
A köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.
A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán napos időre számíthatunk fátyol-, valamint az északi határvidéken gomolyfelhőkkel is. Csapadék nem lesz. A délies szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
