Így alakul az időjárás az augusztus 20-án

Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Kemma.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás augusztus 20-án általában napos, gomolyfelhős idő lesz. Majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

Forrás: HungaroMet

 

