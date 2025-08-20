3 órája
Így alakul az időjárás az augusztus 20-án
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás augusztus 20-án általában napos, gomolyfelhős idő lesz. Majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
Betesz augusztus 20-nak a hidegfront: brutál eső moshatja el a tűzijátékot
A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.