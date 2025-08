Továbbra is riasztás van érvényben: zivatarral, széllel, jéggel csap le az időjárás

A hétvégén több helyen alakultak ki heves viharok, amelyeket villámlás, viharos széllökések és felhőszakadás is kísért. Az időjárás továbbra is változékony, az ország nagy részére ma is érvényben van figyelmeztetés zivatarveszély miatt. A jelenlegi helyzetben elsősorban a hirtelen lezúduló csapadék, a szélerősödés és a jégeső jelenthet veszélyt. Bár térségenként eltérően alakulhatnak a körülmények, érdemes elővigyázatosnak lenni, különösen a szabadtéri programok tervezésekor.

Esztergomban sem tréfált az időjárás

Forrás: Facebook

Időjárás: még nincs vége a nyári viharoknak

A zivatarok kialakulását továbbra is egy labilis légköri helyzet befolyásolja, amely kedvez a záporoknak, zivataroknak. A HungaroMet szerint a hidegfronthoz kapcsolódva helyenként akár hevesebb vihar is előfordulhat, amit intenzív csapadék, 70–80 kilométer/órás széllökések és jégeső is kísérhet. A nap folyamán több területen várható zivatar, de nem mindenhol csap le a vihar. Az ilyen nyári időjárás jellegzetessége, hogy hirtelen változást hozhat – akár egyetlen órán belül is.

Térségünkben tegnap már megmutatta erejét a természet: Komárom-Esztergom megye időjárása drámaian megváltozott. Esztergomban például sötét fellegek borították be az eget, perceken belül hatalmas mennyiségű eső zúdult le, és a szél is orkánszerűvé erősödött. Az alábbi videóban jól látszik, milyen gyorsan csapott le a vihar, és miért érdemes mindig komolyan venni a figyelmeztetéseket, még akkor is, ha jelenleg épp nyugodtnak tűnik az égbolt.