Zivatar tarolhat le mindent – már kiadták a figyelmeztetéseket

A hét közepéig úgy néz ki igazán szép nyári időnk lesz, csütörtöktől pedig nagy változás jön az időjárásban. Szerdára és csütörtökre már most ki van adva elsőfokú figyelmeztetés zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Szerdán még csak 4 vármegyére van kiadva a figyelmeztetés köztük Győr-Moson-Sopron vármegyére és Veszprém vármegyére. De csütörtökre az egész országra kiadták.

Keddig marad a forróság de utána visszatér a nagyon változékony időjárás

Forrás: Getty Images

A hét közepétől megváltozik az időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Szerdán estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, de estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és környékén már van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11, 17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.

Csütörtökön fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még hosszabb ideig maradhat napos az idő. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, akár heves heves zivatarokra is van esély. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 15, 21 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg délkeleten 34, 35 fok körül alakulhat a csúcsérték.