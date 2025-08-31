Itt csap le a rettenet vasárnap: villámárvizeket ígérnek a felhőszakadások

A szombati felhőszakadások Baranyában és a Dunakanyarban, valamint Budapesten is megmutatták, milyen gyorsan alakulnak ki villámárvizek, az időjárás pedig vasárnap sem lesz kedvesebb a prognózisok szerint. Mondjuk, mutatjuk, hol csaphat le a rettenet, és hogy annak milyen eredménye volt szombaton az ország több pontján.

Baranyában a Lidl-bevásárláshoz tó is járt szombaton, és az időjárás vasárnap sem lesz kedvesebb

Fotó: Mecseki Attila / Forrás: Meteo Mecsek fórum/Facebook

A Hungaromet szerint egyébként mi sem lélegezhetünk fel. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegyében is tartogat meglepetéseket a nyár utolsó napjára: elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szűkebb hazánkra a zivatarok miatt, erősebb szél, jégeső és villámshow vár ránk jelen állás szerint. Hasonló a helyzet Kelet-Magyarországon is, azzal a különbséggel, hogy oda felhőszakadást is jósolnak, vagyis rövid idő alatt eshet nagyon sok eső, ami ugye igencsak kedvez a villámárvizeknek.

Felhőszakadások országszerte: az időjárás vasárnap sem kegyelmez

Hogy ez mit is jelent, abból ízelítőt kapott szombaton a szentendrei Rustia Borműhely is. TikTok-videójuk tanúsága szerint borospincéjük wellness spa-vá alakult, ugyanis beázott, konkrétan úgy néz ki a felvételen, mintha bent esne az eső.

A kisváros több utcája se járt jól, volt, ahol vödörrel merték a vizet a kerthelyiségből, utcák úsztak. Nem csoda, hogy a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál több programját is felülírta az időjárás. Információink szerint egyébként Szárligeten is volt utca, ahol a víz vette át az uralmat.

A vihar Budapest után Kelet-Magyarországot tépázza meg?

A felhőszakadás Szigetváron és Pécsen is hatalmas tavakat hozott létre, ahogy arról a Bama beszámolt, míg a fővárosban, mondhatni alvázmosást kaptak azok az autók, amelyekkel ikeázni érkeztek az emberek, ugyanis garázst is elöntött a víz, ahogy az a videón is látszik majd. Apropó autók: nem csak súlyos esőzések idején kell figyelni a sofőröknek, hiszen a vízátfolyások, még ha nem is tűnik erősnek a zivatar, vihar, bizony balesetveszélyes helyzeteket idézhetnek elő az utakon, teljesen elveszíthetjük az irányítást a kocsi felett. Arról pedig már ne is beszéljünk, ami most is megtörtént például Budapesten, hogy a nagyobb, mélyebb vízben el is akadhat az autónk. A Köpönyeg összefoglalója szerint több mint 80 helyre riasztották a tűzoltókat szombaton a fővárosban.