Videón a tomboló vihar, kiadták a figyelmeztetést: mondjuk hol szakadt le az ég

Zivatarok és felhőszakadás miatt, citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet, többet között Komárom-Esztergom vármegyére is. A nyári kánikula úgy tűnik nem bírta ki augusztus utolsó napjáig. Erős viharos szél, felhőszakadás és borult idő várható szombaton. A holnapi időjárás még több lehűlést hoz majd.

Cudar időjárás jöhet a következő órákban, riasztás van érvényben

Forrás: Kemma.hu

Ilyen időjárás szakad a nyakunkba szombaton

A HungaroMet prognózisa szerint szombat a délutáni órákban délnyugat felől egyre nagyobb területen befelhősödik az ég, napsütésre legfeljebb keleten-északkeleten lehet számítani. A Dunántúlon és a középső országrészben ismét egyre többfelé várható eső, záporeső, elszórtan zivatar, néhol felhőszakadás is előfordulhat. A Tiszántúlon inkább csak estétől számíthatnak a csapadékra. Többfelé megélénkülhet a déli szél, amely a nap második felében északiasra fordul. Zivatarok környezetében helyenként erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Szombat este javarészt erősen felhős, vagy borult lesz az ég, több helyen - nagyobb számban a Dunántúlon - valószínű eső, zápor, zivatar. Késő estétől ezek esélye csökken. A szél egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, hajnaltól a Dunántúlon nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Az éjszaka első felében a zivatarokat még erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése is bejött egész nap erősen felhős volt az ég. Délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél tovább fokozódhat.

Az időjárás Tatabánya térségében holnapra már lehűlést ígér. Vasárnapra csak 24 fokot. Emellett délutánra-estére és holnap hajnalra, illetve délelőttre is számíthatunk csapadékra.

Jelenlegi radarkép:

Forrás: HungaroMet

És hogy most hol van vihar? A beküldött fotók és videók szerint Tatán is leszakadt az ég. Olvasói információk szerint Komáromban is heves eső volt.