Megérkezett a hidegfront – hétvégére tovább hűl az idő

Zápor, zivatar de estére már javulhat a helyzet. Mondjuk milyen időjárás lesz pénteken.

Kemma.hu

Csütörtök reggelre megérkezett az eső és beütött a hidegfront, vagy legalábbis elkezdődött. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán posztolták, hogy a csapadék mennyisége eddig egyáltalán nem jelentős, és, hogy a felettünk lévő ciklon jóval délebre van mint számították. Ettől függetlenül úgy látszik a holnapi időjárás még így hűvösebb lesz.

Időjárás: újabb zápor, zivatar
Pénteken még csapadákos időjárásunk lesz

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tevődik, míg északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet.

Az időjárás Tatbánya területén egészen vasárnapig folyamatos lehűlést mutat. Péntekre 23, szombatra és vasárnapra pedig 20 fokot mutat.

Szombaton éjszaka keleten is csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb lesz. Délután 20, 25 fok várható. 

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten - illetve esetleg délnyugaton - néhol zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős lesz. A minimum jobbára 9, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum 19, 24 fok között alakul.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

 

 

