augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

40 perce

Tombol a kánikula, de már úton van a hidegfront

Címkék#kánikula#HungaroM#hidegfront#nyár

Ma is forró nyári napra ébredt az ország. A délutáni órákban az időjárás sok helyen a kánikula tetőzését hozza, akár 39 fokkal.

Kemma.hu

A vasárnapi időjárás ismét a nyár legforróbb napjait idézi. A napsütés sok helyen zavartalan lesz, a hőmérséklet pedig a déli órákra a csúcsértékek közelébe emelkedik. Aki a szabadban tölti a napot, annak nem árt felkészülni a nagy melegre és a tűző napra.

tavasz időjárás tatabánya,
Igazi nyári időjárást hoz a hét utolsó napja
Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Időjárás: forró vasárnapot ígér a HungaroMet

A HungaroMet a Facebook-oldalán közzétett előrejelzés szerint délután több helyen 35 fok fölé melegszik a levegő, a Dél-Alföldön akár 38–39 fok is lehet. Késő délutántól hidegfront érkezik, ami északnyugaton, északkeleten záport, zivatart is okozhat, valamint felerősödik az északi szél.

Forró szombat után jön a tetőzés

Tegnap 31 és 38 fok között alakult a csúcshőmérséklet, a napi középhőmérséklet sok helyen meghaladta a 25, néhol a 27 fokot is. Az éjszaka sem hozott jelentős felfrissülést.

Tanácsok a nagy melegben

A szakemberek szerint 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napot, és ügyelni a folyamatos folyadékpótlásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu