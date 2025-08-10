Tombol a kánikula, de már úton van a hidegfront

A vasárnapi időjárás ismét a nyár legforróbb napjait idézi. A napsütés sok helyen zavartalan lesz, a hőmérséklet pedig a déli órákra a csúcsértékek közelébe emelkedik. Aki a szabadban tölti a napot, annak nem árt felkészülni a nagy melegre és a tűző napra.

Igazi nyári időjárást hoz a hét utolsó napja

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Időjárás: forró vasárnapot ígér a HungaroMet

A HungaroMet a Facebook-oldalán közzétett előrejelzés szerint délután több helyen 35 fok fölé melegszik a levegő, a Dél-Alföldön akár 38–39 fok is lehet. Késő délutántól hidegfront érkezik, ami északnyugaton, északkeleten záport, zivatart is okozhat, valamint felerősödik az északi szél.

Forró szombat után jön a tetőzés

Tegnap 31 és 38 fok között alakult a csúcshőmérséklet, a napi középhőmérséklet sok helyen meghaladta a 25, néhol a 27 fokot is. Az éjszaka sem hozott jelentős felfrissülést.

Tanácsok a nagy melegben

A szakemberek szerint 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napot, és ügyelni a folyamatos folyadékpótlásra.