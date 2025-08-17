augusztus 17., vasárnap

Jön a hidegfront, mondjuk hol csap le a pokoli vihar

Bármikor lecsaphat a hidegfront és felhőszakadást is hozhat magával! Több figyelmeztetést is kiadtak mára a viharos időjárás miatt.

Czita Dóra

Figyelmeztető jelzést adtak ki Magyarország egész területére vasárnap éjfélig a zivatarok miatt. Napközben lesznek zivatarok, a legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. A zivataros időjárás mellet viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra, néhol felhőszakadásra is kell számítanunk. A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom vármegyére zivatar és felhőszakadás miatt is.

Igen változékony időjárásunk lesz vasárnap
Igen változékony időjárásunk lesz vasárnap
Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Ilyen pokoli időjárás vár ránk

A köpönyeg.hu prognózisa szerint vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványosan zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

A holnapi időjárás újra visszahozza a kánikulát, napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A mai viharos és változó időjárás a szervezetünkre is kihatással lehet. Az orvosmeteorológia szerint hidegfronti hatásra számíthatunk, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás és vérnyomás-ingadozás.

 

