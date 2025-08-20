Berobban a hidegfront és a tomboló vihar - figyelmeztetések sora van már kiadva

A HungaroMet csütörtöre másodfokú figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt négy vármegyére. Több vármegyében a zivatar mellett felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Komárom-Esztergomban citromsárga riasztás van érvényben a várható zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A holnapi időjárás brutális hidegfrontot is hoz magával.

Kiadták a figyelmeztetést: zivatarral, széllel, jégesővel támad az időjárás

A következő napok időjárása közel sem lesz nyári

Ahogyan arról a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán írta, holnap a mediterrán frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén.

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek. ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű a kialakulásuk. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.

