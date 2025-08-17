augusztus 17., vasárnap

2 órája

Hétfőtől újra tombol a hőség, mondjuk meddig tart majd ki

Kevéske felhővel de visszatér a hőség hétfőtől. Mondjuk milyen időjárás lesz a következő napokban és augusztus 20-án.

A vasárnapi hidegfront után hétfőn visszatér a hőség. Hétfőtől szerdáig úgy néz ki nagyon időjárásunk lesz és nagyjából 30 fok körüli kánikulákra számíthattunk. 

Ilyen lesz a következő napok időjárása
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Napos szeles kánikulás időjárás jön

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős idő lesz, csapadék nem várható. Az északi szél helyenként megélénkül. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Azt is megnéztük milyen lesz az időjárás augusztus 20-án. Szerdán továbbra is nagyrészt napos időre számíthatunk, csupán néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között változik.

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Kedden gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül. A jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerda napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől kezdődő felhősödésre van kilátás, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11, 17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.

 

