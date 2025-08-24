augusztus 24., vasárnap

Trópusi ciklon és afrikai léghullám közelít, megint beüt a kánikula

A nyár végére még kapunk egy utolsó löket kánikulát. A jövő heti időjárás is még okozhat meglepetéseket.

Kemma.hu

Kánikulával kezdtük a hetet, de vasárnapra lehűlt egy kicsit az időjárás. A következő hét közepére visszatér a kánikula, sőt, egyes részekre a forróság is. A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook posztja szerint, ahogyan közelebb kerül a Brit-szigetekhez a markáns Erin ex-trópusi ciklon, úgy nálunk egyre inkább erősödik a délies áramlás, amivel jóval melegebb léghullámok érkeznek Afrika felől. 

időjárás
Zivatar után visszatér a meleg időjárás
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A hét közepére forrósodik fel az időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint hétfőn a napközben képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős is lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakul belőlük. Estére csökken a felhőzet, kiderül az ég. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.

Az időjárás Tatabánya térségében egyre melegebb lesz, hétfőre még 23 fokot mondanak, de keddre már 28-at, szerdára pedig 32-t.

A köpönyeg.hu szerint ami a holnapi időjárást illeti, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali csúcsértékek 25–26 fok körül alakulnak.

 

