Hétvégi és hét eleji időjárási fordulatok Komárom-Esztergomban +videó

Vasárnap kezdődik az enyhébb időszak, majd hétfőn és kedden a felhős és napsütéses időszakok váltakoznak. A csapadék esélye a hét elején is fennáll, így érdemes figyelni az időjárás előrejelzéseket.

Időjárás előrejelzés: ez vár ránk a következő napokban

Fotó: Surasak Suwanmake / Forrás: Getty Images

Időjárás előrejelzés a következő pár napra

Vasárnap, augusztus 17.: Tatabánya és a megye térségében a nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, éjszaka 16 fokra hűl a levegő. A Koponyeg.hu előrejelzése szerint rövid záporok előfordulhatnak, a napsütés azonban több órára kisüt.

Hétfő, augusztus 18.: Többnyire felhős idő várható, a nappali csúcsérték 27 fok, éjszaka pedig 14 fokra csökken a hőmérséklet. A met.hu szerint kisebb záporok előfordulhatnak, ezért érdemes esernyőt hozni.

Kedd, augusztus 19.: Párás, de több órára napsütés várható, a nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul, éjszaka pedig 14 fokra hűl. A csapadék esélye csökken, de a párás levegő miatt a hőérzet melegebb lehet.