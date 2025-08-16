augusztus 16., szombat

Hétvégi és hét eleji időjárási fordulatok Komárom-Esztergomban +videó

Címkék#koponyeg.hu#időjárás előrejelés#HungaroMet#előrejelzés#időjárás

A hét utolsó napján és a hét elején változatos időjárás vár ránk Komárom-Esztergom megyében. A Koponyeg.hu és a met.hu időjárás előrejelzése szerint augusztus 17-19. között a hőmérséklet mérséklődik, és rövidebb záporokra is számítani kell.

Kemma.hu

Vasárnap kezdődik az enyhébb időszak, majd hétfőn és kedden a felhős és napsütéses időszakok váltakoznak. A csapadék esélye a hét elején is fennáll, így érdemes figyelni az időjárás előrejelzéseket.

Fotó: Surasak Suwanmake / Forrás:  Getty Images

Időjárás előrejelzés a következő pár napra

Vasárnap, augusztus 17.: Tatabánya és a megye térségében a nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, éjszaka 16 fokra hűl a levegő. A Koponyeg.hu előrejelzése szerint rövid záporok előfordulhatnak, a napsütés azonban több órára kisüt.

Hétfő, augusztus 18.: Többnyire felhős idő várható, a nappali csúcsérték 27 fok, éjszaka pedig 14 fokra csökken a hőmérséklet. A met.hu szerint kisebb záporok előfordulhatnak, ezért érdemes esernyőt hozni.

Kedd, augusztus 19.: Párás, de több órára napsütés várható, a nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul, éjszaka pedig 14 fokra hűl. A csapadék esélye csökken, de a párás levegő miatt a hőérzet melegebb lehet.

 

