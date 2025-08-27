32 perce
Szaharai por után jön a nagy vihar, kiadták az országos figyelmeztetést
Kánikula, szaharai por, zivatar, viharos szél a következő napok minden lehoznak az égből. Az időjárás a jobbik és csúnyábbik arcát is megmutassa a hétvége során.
Enyhébb időjárással kezdtük a hetet de szerdától vissza tért a 30 fokos meleg és csütörtökre a HungaroMet már ki is adta az elsőfokú figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Péntekre több vármegyére van már kiadva másodfokú figyelmeztetés is, köztük a szomszédos Fejér és Pest vármegyére, Komárom-Esztergomban pedig marad a citromsárga riasztás.
Kánikula utána jön a viharos időjárás
A HungaroMet szerint a holnapi időjárás többnyire napos lesz. Fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Péntek magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 14, 23 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet a hajnali órákban. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű, de a nyugati tájakon 30 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.
Szombatra az egész országra elsőfokú figyelmeztetés van kiadva, zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Szombat nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult idő várható, de eleinte keleten még több órára kisüthet a nap. Szórványosan valószínű eső, zápor, helyenként zivatar. A keleti országrészben délutánig még kisebb a csapadék esélye. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között alakul, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 21, 30 fok között várható, de keleten még 30 fok felett alakulhat a maximum.
A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.
Pénteken napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Nyugaton zápor, zivatar már előfordulhat. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél élénkülhet meg. Akár 37-38 fok is lehet, tikkasztó meleg valószínű.
Szombaton északnyugat felől elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 27 fok köré esik vissza a hőmérséklet, de délkeleten még kitart a kánikula.