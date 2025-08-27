Szaharai por után jön a nagy vihar, kiadták az országos figyelmeztetést

Enyhébb időjárással kezdtük a hetet de szerdától vissza tért a 30 fokos meleg és csütörtökre a HungaroMet már ki is adta az elsőfokú figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Péntekre több vármegyére van már kiadva másodfokú figyelmeztetés is, köztük a szomszédos Fejér és Pest vármegyére, Komárom-Esztergomban pedig marad a citromsárga riasztás.

Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak a forró időjárásra

Forrás: Getty Images/Illusztráció

Kánikula utána jön a viharos időjárás

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás többnyire napos lesz. Fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Péntek magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 14, 23 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet a hajnali órákban. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű, de a nyugati tájakon 30 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.