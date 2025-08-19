Betesz augusztus 20-nak a hidegfront: brutál eső moshatja el a tűzijátékot

Úgy néz ki az időjárás augusztus 20-án már nem lesz olyan kegyes hozzánk. A hétfői nap folyamán beszámoltunk arról, hogy a HungaroMet citromsárga figyelmeztetést adott ki szerdára de csak 4 vármegyére, ez a mai napra megváltozott és már 9 vármegyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt. Komárom-Esztergom is közöttük van. Hidegfront közelít Magyarország felé.

Az időjárás augusztus 20-án nem lesz tökéletes de ez még csak a hidegfront kezdette

Forrás: MTI / Lakatos Péter

Ilyen lesz az időjárás augusztus 20-án és utána

Nem kell pánikolni ugyanis azt is leírták, hogy augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán osztotta meg, hogy az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében a nemzeti ünnepen napközben még száraz légtömeg alakítja időjárásunkat. Szóval úgy néz ki a szerdai programok nincsenek veszélyben, de ez már nem mondható el az augusztus 20-ai tűzijátékról.

A HungaroMet nem csak a holnapi időjárásra adott ki elsőfokú figyelmeztetést csütörtökre és péntekre az egész országra figyelmeztetés van kiadva zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Szintén a Facebook-oldalukon írták le, hogy a hidegfront nem csak megérkezik csütörtökre, hanem hullámot is vet fölöttünk, sőt várható sekély ciklon is képződhet. Ezért csütörtökön és pénteken sokfelé valószínű csapadék.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban még inkább csak északkeleten eshet, majd átmeneti szünetet követően a déli óráktól kezdve nyugat felől mind több helyen kell záporra, zivatarra, sőt akár néhol heves zivatarra is számítani.

Péntekre a nap első felében az ismétlődő záporok, zivatarok mellett az ország egyes részein már tartós eső is valószínű, de pénteken napközben nyugat felől már szűnni kezd a csapadék, késő estére a keleti határvidéken is elállhat az eső. Az ország döntő részén 10, elsősorban az északi, északkeleti megyékben nagy területen 20 mm-t meghaladó csapadék valószínű 48 óra alatt, de kisebb körzetekben az 50 mm sem kizárt. A hullámzó fronttal nem csak csapadék, hanem jelentős lehűlés is érkezik.