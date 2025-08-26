Most ne most mosd meg a kocsidat! Mindent betemet a szaharai por

A hét elejét még elviselhetőbb meleggel kezdtük, de gyorsan változik a helyzet. Szerdától már ismét kánikulát és 30 fok feletti hőmérsékletet ígérnek. És egészen hétvégéig kitart majd ez a forró időjárás.

Időjárás: jön a szaharai por

Fotó: H. B. / Forrás: 24 Óra

Ezt hozza a következő napok időjárása

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás napos fátyolfelhős lesz. Az északi határvidéken gomolyfelhőkkel is. Csapadék nem lesz. A délies szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Csütörtökön derült, napos idő várható, majd napközben nyugat felől közép- és magasszintű felhőzet, illetve szaharai por érkezik, melyek főleg az ország nyugati felén szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A délies szél nagy területen megerősödik, elsősorban északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 11, 21 fok között valószínű, a szelesebb északnyugati tájakon lesz enyhébb az éjszaka, ugyanakkor a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 30, 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.

Kell-e félni a szaharai portól? ITT van mit hozhatnak magukkal az ilyen porviharok.