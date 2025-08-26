augusztus 26., kedd

Izsó névnap

21°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Most ne most mosd meg a kocsidat! Mindent betemet a szaharai por

Címkék#kánikula#szaharai por#időjárás

Lecsap a kánikula de hozza magával a szaharai port és a viharos szelet is. Az időjárás egyre melegebb lesz holnaptól.

Kemma.hu

A hét elejét még elviselhetőbb meleggel kezdtük, de gyorsan változik a helyzet. Szerdától már ismét kánikulát és 30 fok feletti hőmérsékletet ígérnek. És egészen hétvégéig kitart majd ez a forró időjárás.

A forró időjárás-előrejelzés okán a Bakonytól a Dunakanyarig mutatunk 10 hűs kirándulóhelyet. Erdei ösvények, barlangok, források és történelmi épületek várnak.
Időjárás: jön a szaharai por
Fotó: H. B.  / Forrás: 24 Óra

Ezt hozza a következő napok időjárása

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás napos fátyolfelhős lesz. Az északi határvidéken gomolyfelhőkkel is. Csapadék nem lesz. A délies szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Csütörtökön derült, napos idő várható, majd napközben nyugat felől közép- és magasszintű felhőzet, illetve szaharai por érkezik, melyek főleg az ország nyugati felén szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A délies szél nagy területen megerősödik, elsősorban északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 11, 21 fok között valószínű, a szelesebb északnyugati tájakon lesz enyhébb az éjszaka, ugyanakkor a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 30, 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.

Kell-e félni a szaharai portól? ITT van mit hozhatnak magukkal az ilyen porviharok.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu