Hullámokban várható a heves esőzés

A HungraoMet prognózisa szerint csütörtökön nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat! A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.

Forrás: HungaroMet