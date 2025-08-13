Nem ússzuk meg: berobban a hőség, riasztást adtak ki több megyére is

A hét közepén még viszonylag enyhe idő volt, de csütörtöktől több megyére is hőségriasztást adott ki a HungaroMet. A forróság pénteken is folytatódik, komolyabb enyhülésre egyelőre nem számíthatunk.

Csütörtöktől elsőfokú hőségriasztás lép életbe az ország nagy részén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szerdán még nem volt gond

A HungaroMet friss előrejelzése szerint szerdán még nem volt szükség figyelmeztetésre az ország területén, mivel a napi középhőmérséklet csak helyenként haladta meg a 25 fokot, és a 27 fokos küszöböt is csak kevés helyen lépte át a hőmérséklet. Ekkor még országszerte zöld jelzés volt érvényben.