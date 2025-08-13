1 órája
Nem ússzuk meg: berobban a hőség, riasztást adtak ki több megyére is
Még nem ért véget a nyári forróság: szerdán ugyan enyhébb idő volt, de ez csak a vihar előtti csend. Csütörtöktől több megyére is hőségriasztás lép életbe, és a forró idő pénteken sem enyhül.
A hét közepén még viszonylag enyhe idő volt, de csütörtöktől több megyére is hőségriasztást adott ki a HungaroMet. A forróság pénteken is folytatódik, komolyabb enyhülésre egyelőre nem számíthatunk.
Szerdán még nem volt gond
A HungaroMet friss előrejelzése szerint szerdán még nem volt szükség figyelmeztetésre az ország területén, mivel a napi középhőmérséklet csak helyenként haladta meg a 25 fokot, és a 27 fokos küszöböt is csak kevés helyen lépte át a hőmérséklet. Ekkor még országszerte zöld jelzés volt érvényben.
Csütörtöktől életbe lép az elsőfokú hőségriasztás
Augusztus 14-én, csütörtökön azonban már elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az ország jelentős részére. A térkép alapján csak az északkeleti megyék (például Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) maradnak ki a figyelmeztetésből, máshol viszont a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 25 °C-ot, néhol a 27 fokot is.
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön napos, száraz idő várható, délután 32–37 fokos csúcshőmérséklettel. A szél alig fog fújni, így a forróságot nem enyhíti semmi, és éjszaka sem hoz felfrissülést a levegő: sokfelé 20 fok felett marad a minimum-hőmérséklet.
Pénteken folytatódik a hőhullám
A jelenlegi előrejelzések alapján pénteken sem számíthatunk enyhülésre. A Köpönyeg szerint tovább fokozódik a hőség, több helyen is elérheti a hőmérséklet a 38 fokot, és akár újabb hőségriasztások is kiadásra kerülhetnek. A levegő párás lesz, a napsütés erős, UV-B sugárzásra érzékenyeknek különösen ajánlott a védekezés.