augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Nem ússzuk meg: berobban a hőség, riasztást adtak ki több megyére is

Címkék#középhőmérséklet#hőség#Hőségriasztás#időjárás

Még nem ért véget a nyári forróság: szerdán ugyan enyhébb idő volt, de ez csak a vihar előtti csend. Csütörtöktől több megyére is hőségriasztás lép életbe, és a forró idő pénteken sem enyhül.

Kemma.hu

A hét közepén még viszonylag enyhe idő volt, de csütörtöktől több megyére is hőségriasztást adott ki a HungaroMet. A forróság pénteken is folytatódik, komolyabb enyhülésre egyelőre nem számíthatunk.

Tatabánya önkormányzata így reagált a pokoli melegre. A hőségriasztás miatt a város ezeken pontokon telepített párakapukat és ivókutakat.
Csütörtöktől elsőfokú hőségriasztás lép életbe az ország nagy részén
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szerdán még nem volt gond

A HungaroMet friss előrejelzése szerint szerdán még nem volt szükség figyelmeztetésre az ország területén, mivel a napi középhőmérséklet csak helyenként haladta meg a 25 fokot, és a 27 fokos küszöböt is csak kevés helyen lépte át a hőmérséklet. Ekkor még országszerte zöld jelzés volt érvényben.

Csütörtöktől életbe lép az elsőfokú hőségriasztás

Augusztus 14-én, csütörtökön azonban már elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az ország jelentős részére. A térkép alapján csak az északkeleti megyék (például Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) maradnak ki a figyelmeztetésből, máshol viszont a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 25 °C-ot, néhol a 27 fokot is.

Hőségriasztás alatt az ország nagy része
Forrás: Hungaromet

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön napos, száraz idő várható, délután 32–37 fokos csúcshőmérséklettel. A szél alig fog fújni, így a forróságot nem enyhíti semmi, és éjszaka sem hoz felfrissülést a levegő: sokfelé 20 fok felett marad a minimum-hőmérséklet.

Pénteken folytatódik a hőhullám

A jelenlegi előrejelzések alapján pénteken sem számíthatunk enyhülésre. A Köpönyeg szerint tovább fokozódik a hőség, több helyen is elérheti a hőmérséklet a 38 fokot, és akár újabb hőségriasztások is kiadásra kerülhetnek. A levegő párás lesz, a napsütés erős, UV-B sugárzásra érzékenyeknek különösen ajánlott a védekezés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu