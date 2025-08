Szombaton ismét forró, de egyre mozgalmasabb idő várható

A pénteki naplemente még nyugodt körülmények között érkezik, de szombatra újra labilissá válik a légkör, különösen nyugaton. A holnapi időjárás tehát már nem ígér teljes nyugalmat, bár a nyári meleg még mindig kitart.

Ez várható a holnapi időjárásban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Holnapi időjárás: napsütés, gomolyok és egyre több zivatar

Szombaton a HungaroMet előrejelzése szerint általában erőteljes gomolyfelhő-képződésre, de ezzel együtt többórás napsütésre számíthatunk. A Tiszántúlon és délkeleten kevesebb felhőre, így még több napfényre van kilátás, miközben az ország északnyugati felén – elszórtan – már napközben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ezek a csapadékgócok estére, éjszaka fokozatosan kelet felé terjedhetnek. A délies szél napközben többfelé megélénkül, és zivatarok környezetében akár erős, viharos széllökések is kísérhetik a cellákat. A hőmérséklet a legtöbb helyen 29 és 34 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Komárom-Esztergom megye időjárása kettős képet mutat majd: eleinte napos, meleg idő várható, de a megyét is elérhetik a nyugat felől érkező záporok, esetleges zivatarok, különösen a délután második felétől.

Akik a szombati napra szabadtéri programot terveznek, jól teszik, ha figyelemmel kísérik az aktuális radarképeket és a friss riasztásokat.