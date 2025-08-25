augusztus 25., hétfő

Forróság

2 órája

A hét közepétől újra tombol a nyár - ilyen időnk lesz a nyár utolsó napjaiban

Címkék#forróság#előrejelzés#időjárás

Kedden még felmelegedés csütörtökön már viharos szél. A holnapi időjárással visszatér a nyári meleg és szerdára már igazi strand időnk lesz.

Czita Dóra

Újabb csípősebb reggel aztán visszatér a nyári forróság. A holnapi időjárás már 30 fokot is hozhat. A nyár utolsó napjait még ki fogjuk tudni élvezni. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz. Szerdán visszatér a strandidő, hiszen sok napsütés valószínű, és tovább melegszik a levegő: 28 és 34 fok között mozoghat a hőmérséklet. Eső kizárt.

Újabb nagy változás jön a holnapi időjárásban
Újabb nagy változás jön a holnapi időjárásban
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A holnapi időjárás visszahozza az igazi nyárt

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

Szerdán napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A jellemzően mérsékelt déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 9, 17 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön többnyire derült, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, elsősorban északnyugaton néhol viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13, 20, délután 30, 36 fok között várható.

 

 

