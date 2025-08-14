Rémálom lesz a holnapi időjárás: a szív és a levegő is megállhat a perzselő pokolban

A holnapi időjárás során folytatódik a nyári forróság: derült, napos idő lesz, legfeljebb néhol alakulhat ki kevés gomolyfelhő. A hőmérséklet 33 és 38 fok között tetőzik, így a súlyos hőség és a kánikula miatt figyelmeztetést adtak ki a magas napi középhőmérsékletre. A gyenge vagy mérsékelt szél alig enyhíti majd a meleget, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem.

Holnapi időjárás: Kutya meleg lesz, ez sokakat megviselhet

Fotó: Eric Raptosh Photography / Forrás: Getty Images

Holnapi időjárás és a kánikula veszélyei

A hosszan tartó forró időszak jelentős megterhelést okoz, különösen az időseknek, a kisgyermekeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek. A súlyos hőség következtében nő a hőguta és a kiszáradás kockázata, ezért a szabadtéri programokat érdemes kora reggelre vagy késő délutánra időzíteni.

Komárom-Esztergom megye időjárása

A HungaroMet közlése szerint több megyére is hőségriadót adtak ki, köztük Komárom-Esztergom vármegyére is, ahol szintén pokoli meleg lesz. A napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, a délutáni órákban pedig 34-36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, amit csak gyenge légmozgás enyhíti.

Ilyen lesz az idő a Balatonon

A Balaton időjárása pénteken igazi nyári arcát mutatja majd. Derült, napos idő lesz, a hőmérséklet délutánra 33–35 fok közé emelkedik. A víz hőmérséklete 26–28 fok körül alakul, így ideális a strandoláshoz, ám a kánikula miatt fokozott óvatosság javasolt a napozás és a fizikai aktivitás során.