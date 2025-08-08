1 órája
Tikkasztó hőség jön: több megyére is kiadták a hőségriasztást + videó
Tombol a nyár, és ez a következő napokban sem változik. A hétvégi időjárás miatt több vármegyére is hőségriasztást adtak ki a meteorológusok.
Nem hoz enyhülést a hétvégi időjárás: országosan emelkedik a hőmérséklet, több területen már figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet a tartós hőség miatt. A legmelegebb részeken akár 27 °C fölé is emelkedhet a napi középhőmérséklet, ami másodfokú riasztást jelent.
Hétvégi időjárás: fokozott figyelmeztetés a legmelegebb megyékben
A legforróbb napok Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéket érinthetik, itt másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet tartósan 27 fok fölé emelkedhet.
Elsőfokú figyelmeztetés érvényes Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben – itt 25 °C fölött alakulhat a középhőmérséklet.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, gondoskodjunk megfelelő folyadékbevitelről, és figyeljünk a gyerekekre, idősekre, valamint a kültéren dolgozókra is.