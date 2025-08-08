27 perce
Kánikula közeleg: nem lesz menekvés a perzselő napok elől
A hétvége perzselő napokat hoz, amikor a hőmérséklet az egekbe szökik, és a kánikula mindenkit próbára tesz. Készülj fel a rekkenő forróságra, mondjuk, milyen lesz a hétvégi időjárás.
Mint arról már beszámoltunk, nem hoz enyhülést a hétvégi időjárás, sőt, országosan emelkedik a hőmérséklet, több területen már figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet a tartós hőség miatt. Mondjuk, milyen lesz pontosan a hétvégi időjárás.
Ilyen lesz a hétvégi időjárás
A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék. 31 és 40 fok közötti kánikula lesz.
A HungaroMet prognózisa szerint szombaton nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, ugyanakkor az északkeleti tájakon több lehet a felhő - ott egy-egy zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, ennél kissé alacsonyabb értékeket a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében mérhetünk.
Vasárnap napos időre számíthatunk kevés felhővel. Egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.