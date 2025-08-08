Kánikula közeleg: nem lesz menekvés a perzselő napok elől

Mint arról már beszámoltunk, nem hoz enyhülést a hétvégi időjárás, sőt, országosan emelkedik a hőmérséklet, több területen már figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet a tartós hőség miatt. Mondjuk, milyen lesz pontosan a hétvégi időjárás.

Ilyen lesz a hétvégi időjárás

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék. 31 és 40 fok közötti kánikula lesz.