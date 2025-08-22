augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvége

1 órája

Felhőkkel és lehűléssel érkezik a hétvégi időjárás, ez az összes terved boríthatja

Címkék#hétvégi időjárás#előrejelzés#időjárás

Sok felhő, néhol zivatar és alacsonyabb hőmérséklet. Mondjuk, milyen lesz a hétvégi időjárás.

Kemma.hu

Nagyon változékony napok állnak mögöttünk és úgy tűnik, a hétvégi időjárás sem lesz jobb. A hétvégén jön az anticiklon. Szárazabb és hűvösebb léghullámok érkeznek északnyugat felől, de mivel a most csapadékos keleti, északkeleti országrészben szombaton általában száraz idő valószínű, így a mai délutánhoz képest kissé melegebb lesz arrafelé, miközben máshol némileg alacsonyabb hőmérsékletet mérhetünk – számolt be róla a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

hétvégi időjárás
A hétvégi időjárás több napsütést és kevesebb esőt hoz majd
Forrás: pexels.hu

Mit hoz a hétvégi időjárás?

A köpönyeg.hu prognózisa szerint a holnapi időjárás változóan napos, gomolyfelhős lesz. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a délután képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Vasárnap éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, illetve nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor sem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum jobbára 8, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet 19, 24 fok között alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu