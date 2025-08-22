Felhőkkel és lehűléssel érkezik a hétvégi időjárás, ez az összes terved boríthatja

Nagyon változékony napok állnak mögöttünk és úgy tűnik, a hétvégi időjárás sem lesz jobb. A hétvégén jön az anticiklon. Szárazabb és hűvösebb léghullámok érkeznek északnyugat felől, de mivel a most csapadékos keleti, északkeleti országrészben szombaton általában száraz idő valószínű, így a mai délutánhoz képest kissé melegebb lesz arrafelé, miközben máshol némileg alacsonyabb hőmérsékletet mérhetünk – számolt be róla a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala.

A hétvégi időjárás több napsütést és kevesebb esőt hoz majd

Forrás: pexels.hu

Mit hoz a hétvégi időjárás?

A köpönyeg.hu prognózisa szerint a holnapi időjárás változóan napos, gomolyfelhős lesz. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a délután képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Vasárnap éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, illetve nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor sem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum jobbára 8, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet 19, 24 fok között alakul.