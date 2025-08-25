Friss reggel, mérsékelten meleg nappal: így indul a hét

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn reggel túlnyomóan derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúlon lehet időszakosan több felhő. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul.

Napközben aztán a képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős is lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakuljon belőlük. Estére csökken a felhőzet, kiderül az ég. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.