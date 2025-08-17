Forróság zivatarokkal, ilyen lesz a vasárnapunk

augusztus 17., vasárnap

Mondjuk, milyen idővel zárul a hét.

Kemma.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap hajnalban általában gyengén, helyenként közepesen felhős idő várható. Zápor, zivatar kevés helyen előfordulhat. Az északias szél élénk, egy-egy helyen erős lesz, zivatarok mentén is lehet szélerősödés. Hajnalra általában 19 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet.

Napközben aztán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a nyugati országrészben kisebb, keleten nagyobb számban alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Forrás: met.hu

 

 

